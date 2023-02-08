Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції. У нього запланована зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке ТБ.

Також відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц уже прибув до Єлисейського палацу.

Літак ВПС Великобританії із Зеленським на борту приземлився в аеропорту "Париж-Орлі" о 22:45 за київським часом.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський відвідав Велику Британію, де провів зустрічі з прем'єром Ріші Сунаком і був удостоєний аудієнції у короля Чарльза ІІІ. Детальніше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

Завтра, 9 лютого, президент візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

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