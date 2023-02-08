Літак, вертоліт та 900 окупантів: оновлені втрати росіян

Українські військові знищили ще 910 російських окупантів. Захисники збили також літак та вертоліт ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 8 лютого орієнтовно склали:

особового складу - близько 134100 (+910) осіб ліквідовано,

танків - 3253 (+8) од,

бойових броньованих машин - 6458 (+15) од,

артилерійських систем - 2236 (+4) од,

РСЗВ - 461 (+0) од,

засоби ППО ‒ 228 (+1) од,

літаків - 295 (+1) од,

гелікоптерів - 285 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1961 (+3),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5112 (+5 од,

спеціальна техніка - 211 (+3).

Нагадаємо, як повідомляли в Генштабі, українські бійці відбили атаки окупантів на п'яти напрямках.

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