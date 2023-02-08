ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Літак, вертоліт та 900 окупантів: оновлені втрати росіян

Новость на русском →
Україна, Середа 08 лютого 2023 08:16
Літак, вертоліт та 900 окупантів: оновлені втрати росіян Фото: РФ втратила вже понад 134 тисячі своїх військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові знищили ще 910 російських окупантів. Захисники збили також літак та вертоліт ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 8 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 134100 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3253 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6458 (+15) од,
  • артилерійських систем - 2236 (+4) од,
  • РСЗВ - 461 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 228 (+1) од,
  • літаків - 295 (+1) од,
  • гелікоптерів - 285 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1961 (+3),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5112 (+5 од,
  • спеціальна техніка - 211 (+3).

Нагадаємо, як повідомляли в Генштабі, українські бійці відбили атаки окупантів на п'яти напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"