Формула миру та вступ до ЄС: в ОП розкрили деталі зустрічі Зеленського та Сунака

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Лідери обговорили реалізацію української формули миру, вступ нашої країни до ЄС та низку інших питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський подякував британському народу та особисто Сунаку за всебічну підтримку України в протидії агресії РФ. Він підкреслив, що Британія є надійним партнером і другом України, який став одним зі світових лідерів у допомозі нашій державі.

"Дякую за зусилля щодо зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено покинули свої домівки через російську війну" - сказав президент.

Зеленський поінформував Сунака про ситуацію на фронті та ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці. Він підкреслив важливість отримання Україною необхідної зброї від партнерів для того, щоб зупинити російський наступ та звільнити усі тимчасово окуповані території.

Лідери також обговорили оборонну співпрацю та весь комплекс питань двостороннього порядку денного: реалізацію формули миру, євроатлантичну інтеграцію України, майбутню підтримку з боку Британії, можливість залучення британської сторони до повоєнної відбудови України та низку інших перспективних проєктів.

Окремо обговорювалося питання недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, що Зеленський перебуває з візитом у Британії. У нього також запланована зустріч з королем Чарльзом ІІІ.

Усі подробиці візиту президента читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.