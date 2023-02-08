Зустрічі з Макроном і Шольцем: головне про поїздку Зеленського до Франції

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії вирушив до Франції. Там у нього запланована зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини.

Франція та Німеччина можуть стати ініціаторами переломного моменту, - Зеленський

За словами президента України, зараз у нас усіх дуже мало часу і Україні терміново потрібна зброя для того, щоб мир став можливим.

"Франція та Німеччина мають потенціал "game changer" (переломний момент - ред.), і саме так я бачу наші сьогоднішні переговори. Все очевидно. Чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим сильнішою буде наша танкова коаліція, я вам вдячний за те, що ви розпочали цей шлях, тим швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевнений мир", - додав глава української держави.

Росія не може перемогти, - Макрон

"Те, що відбувається в Україні, зачіпає майбутнє Європи. Ми повністю усвідомлюємо це", - наголосив глава держави.

Він нагадав про французьку непохитну підтримку України "у війні, яка ведеться за кілька тисяч кілометрів від Парижа".

"Росія не може і не повинна перемогти... Поки вона атакує, нам буде необхідно продовжувати військову підтримку, необхідну для збереження України та її майбутнього", - наголосив президент Франції.

Макрон, Зеленський та Шольц роблять заяви перед переговорами

Трансляцію пресконференції оприлюднюють французькі ЗМІ.

Suivez la conférence de presse de Zelensky et Macron à l'Élysée https://t.co/HrkV0jeWIw — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Президента України в Єлисейському палаці привітав французький колега Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Volodymyr Zelensky accueilli par Emmanuel Macron à l’Élysée pic.twitter.com/Ja46PEwSVQ — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

Літак із Зеленським приземлився в аеропорту "Орлі"

Як пишуть французькі ЗМІ, літак мав приземлитися о 21:45 за Києвом. Але за фактом він прибув на годину пізніше. Зеленського зустрів міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Volodymyr Zelensky accueilli à Paris par Sébastien Lecornu pic.twitter.com/dlo5T43Ack — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

Далі запланована вечеря з Макроном та Шольцем. Останній уже прибув до Єлисейського палацу.

Що відомо про візит до Парижа

У другій половині дня стало відомо про заплановану подорож Зеленського до Франції. За даними телеканалу BFMTV, там він зустрінеться із президентом Еммануелем Макроном.

Згодом німецький телеканал NTV повідомив, що до них приєднається канцлер Олаф Шольц. Також повідомлялося, що у рамках несподіваного турне Зеленського його візит до Берліна не планується.

Зазначимо, що завтра президент України візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі. За деякою інформацією, там може обговорюватися питання надання бойової авіації.