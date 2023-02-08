Росіяни обстріляли з авіації Чернігівську область: під завалами є люди

Російські окупанти вдарили з авіації по Семенівській громаді у Чернігівській області. Постраждали щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" та голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса .

"Близько 15:45 спостерігали 2 реактивних літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район н.п. Семенівка", - повідомили в ОК "Північ".

Внаслідок атаки один цивільний зазнав поранень, ще троє перебувають під завалами будівлі.

Як повідомлялося раніше, 4 лютого росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області та скинули дві гранати з безпілотника.

Окрім того, сьогодні загарбники вдарили по дитячому центру реабілітації, загинув літній чоловік, якого обстріл застав на вулиці.

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