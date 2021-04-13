Заявление Зеленского, названы возможные ограничения на Пасху, на Украину идет циклон: новости за 12 апреля
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению, в Минздраве рассказали, какие могут быть ограничения на Пасху, на Украину идет циклон с дождями. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 12 апреля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по COVID-19. Донецкая, Полтавская и Черкасская области находятся на грани попадания в "красную" зону.
- Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech уже доставляется в регионы. Ее будут применять при вакцинации от COVID определенных групп населения.
- Украина договаривается с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставке 5 млн доз вакцины от COVID. Речь идет о препарате китайской компании Sinopharm.
- В Украине 2 мая будет праздноваться Пасха. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения на праздник.
- Компания Johnson & Johnson 12 апреля начала поставки в ЕС вакцины против COVID-19 с однодозовым введением. До конца июня планируется поставить 55 миллионов доз.
- В Великобритании ослабили карантин. Людям позволили посещать различные заведения. Сразу же возле пабов ночью появились большие очереди жаждущих выпить свежего пива несмотря на холодную погоду.
- В Европе число погибших от коронавируса достигло миллиона человек. Всего за время пандемии число погибших превысило 2,9 млн человек.
Эскалация на Донбассе: что происходит на востоке Украины
- На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов боевиков погиб еще один украинский военный. Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки (ОТУ) "Север".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению. Он не исключает, что такое может произойти.
- Офис президента Украины Владимира Зеленского запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было. В то же время в Кремле заявили, что за последние дни запросов от президента Владимира Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не было, однако российскому лидеру есть что сказать украинскому.
- Пророссийские боевики дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево в Донецкой области.
- Украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины.
- В сети появилось видео с масштабным лагерем российских войск возле Украины. Этот лагерь находится почти в двух сотнях километрах от государственной границы.
Тупицкого не пропустили в КСУ, спецзаседание суда не состоялось
Бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого снова не пустили в здание КСУ. 12 апреля там должно было пройти специальное заседание, но оно так и не состоялось. Об этом РБК-Украина сказал источник в суде.
Созванное Тупицким заседание также не состоялось. На нем планировалось рассмотреть законность решения президента Владимира Зеленского, отменившего указ о назначении судьей Тупицкого и другого судьи КСУ Александра Касминина.
Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу: что он предлагает
Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.
Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.
На "трубу Медведчука" претендуют две компании
На управление так называемой "трубой Медвечука" - участком нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - претендуют две компании. Результаты конкурса будут позже.
При этом в АРМА не раскрывают, какие именно компании претендуют на "трубу Медведчука". Как рассказал источник РБК-Украина в "Нафтогазе", одной из них является "Укртранснафта", которая подала документы на конкурс 9 апреля.
Кабмин разрешил иностранным вузам открывать филиалы в Украине
Кабинет министров разрешил иностранным вузам открывать филиалы в Украине. Филиалы смогут открыть только лучшие университеты из мировых рейтингов.
Работа такого филиала будет осуществляться на основании разрешения МОН. Иностранный вуз при этом должен входить в международные рейтинги, например, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.
В центре Санкт-Петербурга проишошел масштабный пожар, горел бизнес-центр
В центре Санкт-Петербурга (Россия) произошел масштабный пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура". Горели четыре этажа по всей площади здания. Группировка сил и средств на тушении пожара в составила 300 человек и почти 70 единиц техники.
В результате пожара есть двое пострадавших, еще один человек погиб. Сообщается, что погиб один из пожарных.
Прогноз погоды на неделю: на Украину надвигается циклон с дождями
Украинский Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на неделю. Из-за прихода циклона XANDER погода существенно изменится. Этот циклон практически до конца текущей недели будет располагаться над Украиной, вызывая влажную погоду.