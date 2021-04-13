Заявление Зеленского, названы возможные ограничения на Пасху, на Украину идет циклон: новости за 12 апреля

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению, в Минздраве рассказали, какие могут быть ограничения на Пасху, на Украину идет циклон с дождями. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 12 апреля, - в материале РБК-Украина

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Эскалация на Донбассе: что происходит на востоке Украины

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов боевиков погиб еще один украинский военный. Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки (ОТУ) "Север".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению. Он не исключает, что такое может произойти.

Офис президента Украины Владимира Зеленского запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было. В то же время в Кремле заявили, что за последние дни запросов от президента Владимира Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не было, однако российскому лидеру есть что сказать украинскому.

Пророссийские боевики дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево в Донецкой области.

Украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины.

В сети появилось видео с масштабным лагерем российских войск возле Украины. Этот лагерь находится почти в двух сотнях километрах от государственной границы.

Тупицкого не пропустили в КСУ, спецзаседание суда не состоялось

Бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого снова не пустили в здание КСУ. 12 апреля там должно было пройти специальное заседание, но оно так и не состоялось. Об этом РБК-Украина сказал источник в суде.

Созванное Тупицким заседание также не состоялось. На нем планировалось рассмотреть законность решения президента Владимира Зеленского, отменившего указ о назначении судьей Тупицкого и другого судьи КСУ Александра Касминина.

Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу: что он предлагает

Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.

На "трубу Медведчука" претендуют две компании

На управление так называемой "трубой Медвечука" - участком нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - претендуют две компании. Результаты конкурса будут позже.

При этом в АРМА не раскрывают, какие именно компании претендуют на "трубу Медведчука". Как рассказал источник РБК-Украина в "Нафтогазе", одной из них является "Укртранснафта", которая подала документы на конкурс 9 апреля.

Кабмин разрешил иностранным вузам открывать филиалы в Украине

Кабинет министров разрешил иностранным вузам открывать филиалы в Украине. Филиалы смогут открыть только лучшие университеты из мировых рейтингов.

Работа такого филиала будет осуществляться на основании разрешения МОН. Иностранный вуз при этом должен входить в международные рейтинги, например, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.

В центре Санкт-Петербурга проишошел масштабный пожар, горел бизнес-центр

В центре Санкт-Петербурга (Россия) произошел масштабный пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура". Горели четыре этажа по всей площади здания. Группировка сил и средств на тушении пожара в составила 300 человек и почти 70 единиц техники.

В результате пожара есть двое пострадавших, еще один человек погиб. Сообщается, что погиб один из пожарных.

Прогноз погоды на неделю: на Украину надвигается циклон с дождями

Украинский Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на неделю. Из-за прихода циклона XANDER погода существенно изменится. Этот циклон практически до конца текущей недели будет располагаться над Украиной, вызывая влажную погоду.