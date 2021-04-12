На "трубу Медведчука" претендуют две компании
На управление так называемой "трубой Медвечука" - участком нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - претендуют две компании. Результаты конкурса будут позже.
Об этом говорится в сообщении на сайте АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов).
Сообщается, что документы для участия в конкурсе поступили от двух украинских компаний. На сегодня документы анализируются на соответствие участников квалификационным критериям, изучаются экономические предложения компаний и их деловая репутация.
При этом в АРМА не раскрывают, какие именно компании претендуют на "трубу Медведчука". Как рассказал источник РБК-Украина в "Нафтогазе", одной из них является "Укртранснафта", которая подала документы на конкурс 9 апреля.
Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил вернуть в государственную собственность этот нефтепродуктопровод, который незаконно был передан компании, связанную с нардепом Виктором Медведчуком.
А недавно президент Владимир Зеленский заявил, что на "трубе Медведчука" произошла диверсия и неизвестные повредили почти 400 километров нефтепродуктопровода.