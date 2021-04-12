ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу: что он предлагает

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 09:32
Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу: что он предлагает Фото: закон о всеукраинском референдуме вступил в силу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

Документ 10 апреля был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Стоит подчеркнуть, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.

Что запрещено выносить на референдум

На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы, которые:

  • противоречат положениям Конституции;
  • противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права;
  • касаются отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
  • направлены на ликвидацию независимости Украины;
  • направлены на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • создают угрозу национальной безопасности Украины.

Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы по поводу налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Какие вопросы можно выносить на рассмотрение

Предметом могут быть вопросы:

  • утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
  • общегосударственного значения;
  • об изменении территории Украины (лишь об ее увеличении);
  • о прекращении действия закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Электронное голосование

Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.

Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.

Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.

Как писало РБК-Украина, 8 апреля закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 26 января Верховная рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум.

Добавим также, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал РБК-Украина, что это не закон о референдуме, а "закон о манипулировании общественным мнением".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика референдум Закон
NEWS
Резкий спад случаев: в Украине 7856 новых COVID-заражений
Резкий спад случаев: в Украине 7856 новых COVID-заражений
DAILY
Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине