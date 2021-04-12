Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу: что он предлагает

Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

Документ 10 апреля был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Стоит подчеркнуть, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.

Что запрещено выносить на референдум

На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы, которые:

противоречат положениям Конституции;

противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права;

касаются отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

направлены на ликвидацию независимости Украины;

направлены на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

создают угрозу национальной безопасности Украины.

Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы по поводу налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Какие вопросы можно выносить на рассмотрение

Предметом могут быть вопросы:

утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины (лишь об ее увеличении);

о прекращении действия закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Электронное голосование

Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.

Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.

Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.