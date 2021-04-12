Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению . Он не исключает, что такое может произойти.

Об этом глава государства сказал журналистам американского телеканала CNN во время визита на Донбасс.

Как отметил Зеленский, в Украине понимают, что российское вторжение является вполне реальным сценарием развития конфликта.

"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения - ред.), с 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (руководство России - ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил президент.

На прошлой неделе Зеленский совершил двухдневный визит в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе на фоне обострения агрессии со стороны России и скопления российских войск возле украинской границы. Глава государства побывал на украинских позициях и вручил военным государственные награды.