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Три области Украины на грани попадания в "красную" зону карантина

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 10:37
Три области Украины на грани попадания в "красную" зону карантина Фото: в "красной" зоне сейчас находится 12 регионов (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по COVID-19. Донецкая, Полтавская и Черкасская области находятся на грани попадания в "красную" зону.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в этих регионах превышены сразу два показателя - коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций. В Донецкой области коэффициент инфицирования составляет 21% при норме 20%, уровень госпитализаций 73,9 при норме 60. В Полтавской области 20,1% и 81,4 соответственно. В Черкасской области - 22,9% и 92,3.

Согласно разъяснениям Минздрава, "красный" уровень устанавливается в тех регионах, где на протяжении трех дней подряд превышены два и более показателя по COVID. В Донецкой и Черкасской областях оба показателя превышены уже как минимум три дня подряд, в Полтавской области - два дня.

Сейчас в "красной" зоне находятся 12 регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой зоне" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Еще три области "желтые" - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Отметим, в "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения. В частности, запрещена работа ТРЦ, кафе и рестораны работают лишь на вынос, школьники переходят на дистанционную форму обучения. Ограничения относительно работы транспорта вводятся местными властями отдельно.

Напомним, с 11 апреля Закарпатская область перешла из "красной" в "желтую" зону карантина.

Также главный санврач страны сообщал, что в ближайшее время из "красной" зоны могут выйти Черновицкая и Черниговская области.

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