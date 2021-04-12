Кабмин разрешил иностранным вузам открывать филиалы в Украине
Кабинет министров разрешил иностранным вузам открывать филиалы в Украине. Филиалы смогут открыть только лучшие университеты из мировых рейтингов.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки.
Сообщается, что на правительственном портале уже опубликовано постановление № 304 от 24 марта, которым регулируется создание филиалов высших учебных заведений.
"Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому союзу, мы открываем новые границы. Поэтому на территории Украины предусмотрена возможность создания территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений. Лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах", - отметил замминистра образования и науки по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.
Также сообщается, что работа такого филиала будет осуществляться на основании разрешения МОН. Иностранный вуз при этом должен входить в международные рейтинги, например, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.
При этом разрешения не будут давать российским университетам. Также действует ограничение на создание филиалов с таких городах, как Киев, Харьков, Львов, Днепр и Одесса.
Напомним, ранее сообщалось, что на сервисе "Дія" планируют запустить электронное поступление в вузы.
До этого в МОН анонсировали наработку нового закона о дошкольном образовании.