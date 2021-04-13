Заява Зеленського, названі можливі обмеження на Великдень, на Україну йде циклон: новини за 12 квітня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які можуть бути обмеження на Великдень, на Україну йде циклон з дощами. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 12 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Ескалація на Донбасі: що відбувається на сході України

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілів бойовиків загинув ще один український військовий. Це сталось в смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) "Північ".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення. Він не виключає, що таке може статися.

Офіс президента України Володимира Зеленського запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на Донбасі. Але відповіді поки не було. В Кремлі заявили, що за останні дні запитів від президента Володимира Зеленського на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не було, однак російському лідерові є що сказати українському.

Проросійські бойовики дистанційно замінували цивільний сектор населеного пункту Зайцеве у Донецькій області.

Українська розвідка повідомила про збільшення ударних угрупувань РФ біля кордонів України.

У мережі з'явилося відео з масштабним табором російських військ біля України. Цей табір знаходиться майже двох сотнях кілометрів від державного кордону.

Тупицького не пропустили в КСУ, спецзасідання суду не відбулося

Колишнього главу Конституційного суду України Олександра Тупицького знову не пустили в будівлю КСУ. Сьогодні там повинно було пройти спеціальне засідання, але воно так і не відбулося. Про це РБК-Україна повідомило джерело в суді.

Скликане Тупицким засідання також не відбулося. На ньому планувалося розглянути законність рішення президента Володимира Зеленського, який скасував указ про призначення суддею Тупицького та іншого судді КСУ Олександра Касмініна.

Закон про всеукраїнський референдум набув чинності: що він пропонує

Закон про всеукраїнський референдум набув чинності. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум.

Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна рада або президент за народною ініціативою.

На "трубу Медведчука" претендують дві компанії

На управління так званою "трубою Медвечука" - ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - претендують дві компанії. Результати конкурсу будуть пізніше.

При цьому в АРМА не розкривають, які саме компанії претендують на "трубу Медведчука". Як розповіло джерело РБК-Україна в "Нафтогазі", однією з них є "Укртранснафта", яка подала документи на конкурс 9 квітня.

Кабмін дозволив іноземним вишам відкривати філії в Україні

Кабінет міністрів дозволив іноземним вишам відкривати філії в Україні. Філії зможуть відкрити тільки кращі університети зі світових рейтингів.

Повідомляється, що робота такої філії буде здійснюватися на підставі дозволу МОН. Іноземний виш при цьому повинен входити до міжнародних рейтингів, наприклад, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities і займати при цьому місце не нижче 3000.

В центрі Санкт-Петербурга масштабна пожежа, горів бізнес-центр

В центрі Санкт-Петербурга (Росія) сталася масштабна пожежа в бізнес-центрі "Невська мануфактура". Горіли чотири поверхи по всій площі будівлі Угруповання сил і засобів на гасінні пожежі становили 300 осіб і майже 70 одиниць техніки.

В результаті пожежі є двоє постраждалих, ще одна людина загинула. Повідомляється, що загинув один з пожежників.

Прогноз погоди на тиждень: на Україну насувається циклон з дощами

Український Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на тиждень. Через приход циклону XANDER погода почне суттєво змінюватися. практично до кінця поточного тижня розташовуватиметься над Україною, спричинюючи вологу погоду.