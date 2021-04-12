ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин не получал запросов от Зеленского на разговор, но ему есть что сказать, - Кремль

Новина українською → Москва, Понедельник 12 апреля 2021 11:54
Путин не получал запросов от Зеленского на разговор, но ему есть что сказать, - Кремль Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили, что за последние дни запросов от президента Владимира Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не было. Российскому лидеру есть что сказать украинскому.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

На вопрос, есть ли что Путину сказать Зеленскому, Песков ответил: "всегда есть по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны на Донбассе".

Однако, по словам пресс-секретаря Путина, запросов от украинской стороны о переговорах не было.

"РФ считает особенно важным заботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса", - отметил Песков.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех украинских военных на Донбассе.

Напомним, 26 марта на Донбассе под Шумами группа разминирования попала под снайперский обстрел. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал об обстоятельствах гибели четырех военных.

После этого в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с Зеленским. Также у российского президента сказали, что дела с "нормандским форматом" идут плохо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Владимир Путин
NEWS
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку
DAILY
Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине