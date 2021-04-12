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У Зеленского подтвердили запрос на переговоры с Путиным

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 12:15
У Зеленского подтвердили запрос на переговоры с Путиным Фото: Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Офис президента Украины Владимира Зеленского запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было.

Об этом заявили пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Reuters.

"Офис президента, конечно же, сделал запрос на переговоры с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - отметила она.

Напомним, ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четверых военных под Шумами Донецкой области.

Однако уже сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких запросов не было. В то же время, по его словам, у Путина всегда есть что сказать "по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны на Донбассе".

Также в Офисе президента Украины говорили, что российская сторона отказалась от идеи переговоров в нормандском формате, поэтому на этой неделе Зеленский едет с визитом во Францию на встречу с Эммануэлем Макроном.

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