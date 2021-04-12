ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 12:27
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку Фото: Россия стягивает войска к границам Украины (gur.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире программы "PRO Військо".

По словам Скибицкого, это связано с наращиванием и активными мероприятиями боевой и оперативной подготовки российских войск возле украинской границы.

Он отметил, что подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против Украины.

Отметим, сегодня в МИД Украины сообщили, что Российская Федерация отказалась предоставлять Украине информацию о причинах стягивания своих войск возле украинской границы. Такие действия Москвы в Киеве считают очередным подтверждением намерений продолжать военное давление РФ на Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Украина войска
NEWS
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку
DAILY
Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине