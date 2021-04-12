Тупицкого не пропустили в КСУ, спецзаседание суда не состоялось

Бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого не пустили в здание КСУ. Сегодня там должно было пройти специальное заседание, но оно так и не состоялось.

Об этом РБК-Украина сказал источник в суде.

Созванное Тупицким заседание также не состоялось. На нем планировалось рассмотреть законность решения президента Владимира Зеленского, отменившего указ о назначении судьей Тупицкого и другого судьи КСУ Александра Касминина.

"Охрана не пустила господина Тупицкого в здание", - сообщил он.

Напомним, соответствующий указ был подписан Зеленским 27 марта. Указы о назначении Тупицкого и Ксминина подписывал еще в 2013 году беглый президент Виктор Янукович.

После этого указа Тупицкий созвал заседание Конституционного суда.

Как пояснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, после указа Зеленского Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд.

Также РБК-Украина писало, что решение об увольнении Тупицкого оспорили в Верховном суде.

Позже указы Зеленского оспорили и в КСУ. Соответствующее представление поступило от группы народных депутатов.