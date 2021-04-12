Боевики на Донбассе дистанционно заминировали гражданский сектор Зайцево
Пророссийские боевики дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево в Донецкой области. Инцидент произошел сегодня, 12 апреля.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.
Оккупанты сегодня произвели дистанционное минирование запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2. Минирование боевики пытались выдать за действия украинских военных.
Фото: мины ПОМ-2 (facebook.com/otupivnich)
"Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва. Украина, согласно упомянутой конвенции, до 2011 года под международным контролем уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию. Эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ", - рассказали в группировке.
Украинская сторона сообщила об инциденте представителей миссии ОБСЕ.
Напомним, с начала 12 апреля российско-оккупационные силы 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты дважды произвели дистанционное минирование территории.
Кроме того, сегодня на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военный из Черновицкой области.