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Боевики на Донбассе дистанционно заминировали гражданский сектор Зайцево

Новина українською → Зайцево, Понедельник 12 апреля 2021 20:01
Боевики на Донбассе дистанционно заминировали гражданский сектор Зайцево Фото: боевики заминировали гражданский сектор Зайцево (facebook.com/otupivnich)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево в Донецкой области. Инцидент произошел сегодня, 12 апреля.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

Оккупанты сегодня произвели дистанционное минирование запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2. Минирование боевики пытались выдать за действия украинских военных.

Фото: мины ПОМ-2 (facebook.com/otupivnich)

"Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва. Украина, согласно упомянутой конвенции, до 2011 года под международным контролем уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию. Эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ", - рассказали в группировке.

Украинская сторона сообщила об инциденте представителей миссии ОБСЕ.

Напомним, с начала 12 апреля российско-оккупационные силы 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты дважды произвели дистанционное минирование территории.

Кроме того, сегодня на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военный из Черновицкой области.

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