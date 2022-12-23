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Конгрес США схвалив бюджет із великим пакетом допомоги для України

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Вашингтон, П'ятниця 23 грудня 2022 21:13
Конгрес США схвалив бюджет із великим пакетом допомоги для України Фото: Конгрес США схвалив бюджет із великим пакетом допомоги для України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Палата представників Конгресу за Сенатом затвердила бюджет США на 2023 рік, який передбачає великий пакет фінансової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Федеральний бюджет США на 2023 рік становитиме 1,7 трлн доларів, до нього включено 44,9 млрд доларів для підтримки України та союзників по НАТО.

Вказано, що загальний обсяг фінансування перевищує приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році. Лідери Сенату та Палати представників вже сьогодні планують направити законопроект президенту США Джо Байдену на підпис.

Повідомляється, що демократи та республіканці сперечалися між собою, скільки грошей слід виділяти на військові та невоєнні програми.

Раніше ми писали, що до Конгресу США внесли законопроект про держфінансування на 2023 рік у сумі 1,7 трлн доларів. З яких передбачається виділення 44,9 млрд доларів допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Також повідомлялося, що наприкінці листопада президент США Джо Байден доручив голові Держдепу Ентоні Блінкену направити до 400 мільйонів доларів на військову підтримку України.

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