Конгрес США схвалив бюджет із великим пакетом допомоги для України

Палата представників Конгресу за Сенатом затвердила бюджет США на 2023 рік, який передбачає великий пакет фінансової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Федеральний бюджет США на 2023 рік становитиме 1,7 трлн доларів, до нього включено 44,9 млрд доларів для підтримки України та союзників по НАТО.

Вказано, що загальний обсяг фінансування перевищує приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році. Лідери Сенату та Палати представників вже сьогодні планують направити законопроект президенту США Джо Байдену на підпис.

Повідомляється, що демократи та республіканці сперечалися між собою, скільки грошей слід виділяти на військові та невоєнні програми.