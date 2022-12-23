Росія вивела у Чорне море кораблі-носії крилатих ракет "Калібр"

В акваторію Чорного моря із Севастопольської бухти вийшли російські носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Реальная война".

Йдеться про малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" та фрегат проєкту 11356Р класу "Адмірал Макаров". "Ці плавзасоби є носіями крилатих ракет морського базування "Калібр". Рухаються на захід від Севастополя зі швидкістю 7-10 вузлів, імовірно, відійдуть від берега на 3-5 кілометрів і стануть на бойове чергування", - йдеться у повідомленні. Уточнюється, що загальний залп цих кораблів становить 20 ракет "Калібр". "Ймовірніше будуть застосовані при підтримці ракетної атаки з Каспійського регіону, звідки працює стратегічна авіація ворога Ту-95мс/Ту-160", - коментують у Telegram-каналі дії російського флоту.