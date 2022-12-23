Росіяни вдарили по одному із сіл Сумської області: є руйнування (фото)

Російські війська у четвер, 22 грудня, обстріляли прикордонне село Іскрисківщина на Сумщині. Вибухи пошкодили приватні будинки та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Окупанти відкрили вогонь з мінометів, внаслідок чого 16 хв розірвалися на вулицях та поблизу житлових будинків. "Були прямі влучення в дах Будинку культури. Вибухи значно пошкодили два приватні будинки місцевих мешканців: там розбиті всі вікна, руйнування веранда. Ворожі міни також пошкодили місцеву крамницю та електромережі", - розповів Живицький. Фото: наслідки обстрілу Сумської області 22 грудня (t.me/Zhyvytskyy)