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ЗСУ у Сумській області знищили ДРГ ворога: подробиці

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Суми, П'ятниця 23 грудня 2022 15:31
ЗСУ у Сумській області знищили ДРГ ворога: подробиці Фото: українські військові на Сумщині знищили ДРГ окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Територіальна оборона вчора, 22 грудня, у Сумській області знищила диверсійну групу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Відомо, що вранці група російських військових перетнула лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади поблизу села Високе бійці тероборони вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою.

Після короткого бою ДРГ відступила, зазнавши втрат. Повідомляється про щонайменше двох убитих. З українського боку обійшлося без втрат.

Раніше ми писали, що прикордонники на Донеччині зупинили ворожу ДРГ. Перед цим окупанти спробували прорвати лінію оборони українських військових.

Також повідомлялося, що бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ розбили диверсійно-розвідувальну групу російських окупантів у районі Бахмуту.

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Міністерство оборони України Збройні сили України Сумська область ДРГ
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