ЗСУ у Сумській області знищили ДРГ ворога: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Після короткого бою ДРГ відступила, зазнавши втрат. Повідомляється про щонайменше двох убитих. З українського боку обійшлося без втрат.

Відомо, що вранці група російських військових перетнула лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади поблизу села Високе бійці тероборони вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою.

Раніше ми писали, що прикордонники на Донеччині зупинили ворожу ДРГ. Перед цим окупанти спробували прорвати лінію оборони українських військових.

Також повідомлялося, що бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ розбили диверсійно-розвідувальну групу російських окупантів у районі Бахмуту.

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