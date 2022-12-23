Навчання збройних сил РФ продовжено у Білорусі до 26 грудня: де проходять

Навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

24 та 25 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних: "Осиповичський", "Обуз-Ліснівський", "Лепельський" та "Доманово". Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 26 грудня до: 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 30.12;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 01.01;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 30.12;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 31.12;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 01.01;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.