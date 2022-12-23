ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навчання збройних сил РФ продовжено у Білорусі до 26 грудня: де проходять

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 23 грудня 2022 18:18
Навчання збройних сил РФ продовжено у Білорусі до 26 грудня: де проходять Фото: навчання збройних сил РФ продовжено в Білорусі до 26 грудня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

24 та 25 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних: "Осиповичський", "Обуз-Ліснівський", "Лепельський" та "Доманово".

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 26 грудня до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 30.12;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 01.01;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 30.12;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 31.12;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 01.01;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 20 грудня, російські окупанти перекидали свою військову техніку та солдатів у південну частину Білорусі.

Також раніше ми писали, що ешелон із танками Збройних сил Росії, який прибув учора до Брестської області, ближче до кордону з Україною, постояв там ніч та поїхав назад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Білорусь Війська РФ
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація