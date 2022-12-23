Навчання збройних сил РФ продовжено у Білорусі до 26 грудня: де проходять
Навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
24 та 25 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних: "Осиповичський", "Обуз-Ліснівський", "Лепельський" та "Доманово".
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 26 грудня до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 30.12;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 01.01;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 30.12;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 31.12;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 01.01;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 20 грудня, російські окупанти перекидали свою військову техніку та солдатів у південну частину Білорусі.
Також раніше ми писали, що ешелон із танками Збройних сил Росії, який прибув учора до Брестської області, ближче до кордону з Україною, постояв там ніч та поїхав назад.
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