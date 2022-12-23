Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для української армії. До нього увійдуть безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Естонії.

"Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам про допомогу, що надійшли від України", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Зокрема, Естонія відправляє в Україну дрони, набори для чищення зброї, апарати штучної вентиляції легень та інше обладнання.

Варто зазначити, що сума нового пакету військової допомоги не розголошується.