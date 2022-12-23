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Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

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Таллінн, П'ятниця 23 грудня 2022 12:47
Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде Фото: Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде (flickr.by)
Автор: Руслан Гаращенко

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для української армії. До нього увійдуть безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Естонії.

"Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам про допомогу, що надійшли від України", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Зокрема, Естонія відправляє в Україну дрони, набори для чищення зброї, апарати штучної вентиляції легень та інше обладнання.

Варто зазначити, що сума нового пакету військової допомоги не розголошується.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія розглядає можливість передачі Україні мобільних медичних амбулаторій, що дозволяють забезпечувати медичними послугами населення у регіонах, що постраждали від війни.

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