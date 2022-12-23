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Можуть наслідувати приклад США. Німеччина вивчить можливість постачання Patriot Україні

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Берлін, П'ятниця 23 грудня 2022 11:25
Можуть наслідувати приклад США. Німеччина вивчить можливість постачання Patriot Україні Фото: Німеччина вивчить можливість постачання Patriot Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Німеччині обіцяють вивчити питання подальших постачань зброї до України після того, як Сполучені Штати Америки передали Києву систему Patriot.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає РБК-Україна з посиланням на RND.

Бербок припустила, що Берлін може наслідувати приклад Вашингтона, який днями вирішив передати українській стороні батарею Patriot.

"Під час поставки Patriot ми також ще раз подивимося, що ще ми можемо поставити, тому що ми знаємо, що ці системи ППО рятують життя", - сказала німецький міністр.

Нагадаємо, 21 грудня США офіційно оголосили про передачу Україні систем ППО Patriot у рамках чергового пакету військової допомоги на 850 млн доларів.

Після оголошення США щодо постачання Україні систем, Християнсько-соціальний союз ФРН звернувся до Федерального уряду з проханням надати такі самі системи озброєння Україні.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що системи протиповітряної оборони Patriot, які США передадуть Україні, можуть допомогти нашій країні відігнати російську авіацію та значно посилять захист неба.

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