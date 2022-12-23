Нідерланди планують виділити Україні 2,5 млрд євро у 2023 році, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Останній заявив про рішення його країни виділити Україні 2,5 млрд євро підтримки в 2023 році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.
"Провів важливу розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити 2,5 мільярда євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором. Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", - пише президент.
Як відзначив у своєму Twitter-акаунті Рютте, його країна надаватиме Україні військову, гуманітарну й дипломатичну допомогу до тих пір, доки Росія продовжуватиме війну проти нашого народу.
: As long as Russia continues its war against Ukraine, NL will provide assistance to Ukraine. Military, humanitarian and diplomatic. We’re allocating €2.5 bn for this in 2023. Ukraine can rely on the Netherlands. We just confirmed this in our conversation with @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/VdzMKCqkWR— Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що G7 готовий виділити 32 млрд доларів фінансової допомоги Україні в наступному році.
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