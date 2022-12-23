Болгарія розпочала "логістичну операцію" по доставці військової допомоги в Україну

Сьогодні, 23 грудня, в Болгарії почали "логістичну операцію", в ході якої відбудеться відправлення військової та військово-технічної допомоги в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Болгарії .

"Відсьогодні розпочнеться логістична операція, в рамках якої в Україну буде надсилатися затверджена допомога", - повідомила заступник міністра оборони Катерина Граматикова.

Вона додала, що Міноборони Болгарії пропонуватиме Раді міністрів затвердити додаткову угоду між міністерствами оборони Болгарії та України про внесення змін до Угоди про безоплатне постачання озброєнь, техніки та боєприпасів, підписану 5 грудня 2022 року та ратифікований Національними зборами.

Начальник оборони адмірал Еміль Ефтімов запевнив, що Болгарія запропонувала певний набір озброєння та техніки, після оперативного аналізу ситуації на фронті та в тилу. Він також наголосив на конфіденційності та захисті інформації під час ведення переговорів чи надання військової допомоги.