США за місяць виготовляють 14 тисяч снарядів. Україна стільки витрачає за два дні, - WP

Уряд США визнав, що в країні бракує потужностей з виготовлення артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

За словами офіційних осіб з питань оборони США , українські військові за два дні війни проти Росії витрачають таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць.

"США наразі може виготовляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць", - заявила в коментарі WP міністр армії США Крістін Вормут.

Видання зазначає, що США планують збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів.