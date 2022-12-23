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США за місяць виготовляють 14 тисяч снарядів. Україна стільки витрачає за два дні, - WP

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США, П'ятниця 23 грудня 2022 20:36
США за місяць виготовляють 14 тисяч снарядів. Україна стільки витрачає за два дні, - WP Фото: в США бракує потужностей з виготовлення артснарядів (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Каріна Левицька

Уряд США визнав, що в країні бракує потужностей з виготовлення артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За словами офіційних осіб з питань оборони США, українські військові за два дні війни проти Росії витрачають таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць.

"США наразі може виготовляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць", - заявила в коментарі WP міністр армії США Крістін Вормут.

Видання зазначає, що США планують збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в Україні налагодили промислове виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм.

Крім того, за даними західних ЗМІ, російська армія має перевагу в артилерії, але не вміє нею користуватися на полі бою.

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