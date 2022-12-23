Байден підписав оборонний бюджет, який передбачає 800 млн доларів для України

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про оборонний бюджет на суму 858 млрд доларів, який передбачає 800 млн доларів для України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Зазначається, що законопроєкт передбачає асигнування на програми Міністерства оборони США, військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики, програми розвідки, Державного департаменту, Міністерства внутрішньої безпеки, Морської адміністрації та інше. Також в проєкті передбачається: 6 млрд доларів на стримування Росії у Європі;

800 млн доларів на допомогу Україні. Зокрема в документі зафіксовано продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п'ять років.