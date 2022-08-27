ЗАЭС подключили к сети Украины и взрывы в Крыму: новости за 26 августа

Война России против Украины: последние новости

ЗАЭС подключили к сети Украины

Запорожская атомная электростанция подключена к сети и вырабатывает электроэнергию для нужд Украины. 26 августа в 14: 04 один из остановленных ранее энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Белорусские самолеты готовы нести ядерное оружие

Глава белорусского режима Александр Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием, заявив, что военная авиация Беларуси уже переоборудована под возможность его несения.

Наркотические лекарственные средства в аптеках начнут отпускать по электронному рецепту

В Минздраве отмечают, что для отпуска таких препаратов по е-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЕСОЗ. Есть новшества и для врачей.

Baykar не намерен продавать свои беспилотники "Байрактар" России

Компания уже много лет сотрудничает с Украиной, а российское вторжение является несправедливой и незаконной войной. В компании подчеркнули, что Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке.

"Поэтому, ничто не омрачит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна".

Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться 29 августа

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию может состояться в понедельник, 29 августа 2022 года. Ожидается, что на ЗАЭС доставят запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.

Посольство США просит американцев не посещать Украину на Рош ха-Шана

Граждан Соединенных Штатов Америки призывают воздержаться от поездки в Украину на празднование Рош Ха-Шана - еврейского Нового года. В посольстве напомнили, что после вторжения России приостановили консульские услуги.

Украина получила первую партию писем от бойцов в российском плену

Украинская сторона на днях получила первую партию писем от военнопленных, содержащихся войсками Российской Федерации. Национальное информационное бюро уже начало организацию переписки пленных с их родными.

В Украине объявили подозрение Кадырову

Глава Чечни Рамзан Кадыров и два его ближайших приспешника получили подозрение за преступления в Украине. В СБУ отмечают, что собрали неопровержимые доказательства военных преступлений со стороны.

Путин готовится к затяжной войне на Украине

Президент России Владимир Путин издал указ о расширении российской армии, поскольку ожидает затяжной войны в Украине. Отмечается, что это первый за последние пять лет указ российского президента об увеличении численности армии.

В оккупированной Евпатории сработала ПВО

По информации местных Telegram-каналов, взрывы произошли в поселке Новоозерное рядом с Евпаторией. Сообщается, что продолжается "охота на БПЛА".

Прогноз погоды на сегодня

В субботу ожидается солнечная погода на всей территории кроме двух областей и Крыма.

В Черкасской и Кировоградской областях, а также в Крыму ожидаются дожди. При этом осадки никоим образом не скажутся на температуре воздуха. На всей территории Украины ожидается жара.

Ночью градусник будет показывать +14...+17, а днем - +27...+33. Жарче всего будет в Ужгороде, а холоднее - в Житомире, Черновцах и Чернигове.