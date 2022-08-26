ЗАЭС подключили к сети Украины, - Энергоатом
Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
"26 августа в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, на территории Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Такая ситуация сложилась впервые в истории станции.
При этом жителей Энергодара просили не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находился в пределах нормы.
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