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ЗАЭС подключили к сети Украины, - Энергоатом

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Украина, Пятница 26 августа 2022 14:39
ЗАЭС подключили к сети Украины, - Энергоатом Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"26 августа в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на территории Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Такая ситуация сложилась впервые в истории станции.

При этом жителей Энергодара просили не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находился в пределах нормы.

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Запорожская АЭС
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