В оккупированном Херсоне прогремели взрывы: что известно
Во временно оккупированном Херсоне прогремел ряд взрывов. Между тем захватчики говорят о так называемой "работе ПВО".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Херсон".
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты", - пишет издание.
При этом местные Telegram-каналы также пишут о взрывах, которые раздаются со стороны Антоновского моста. Пока официальной информации о причинах не поступало.
"Со стороны Антоновского моста в Херсоне сейчас слышны взрывы также "работает" ПВО орков, но мы то знаем, как оно работает", - пишут в соцсетях.
В сети также распространяют кадры якобы работы российской противовоздушной обороны.
Напомним, недавно ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами.
Добавим, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что атака получилась настолько мощной, что сдетонировали снаряды в КамАЗах, в результате чего были повреждены бетонные конструкции.
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