ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированном Херсоне прогремели взрывы: что известно

Новина українською →
Херсон, Пятница 26 августа 2022 13:42
В оккупированном Херсоне прогремели взрывы: что известно Фото: в оккупированном Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Херсоне прогремел ряд взрывов. Между тем захватчики говорят о так называемой "работе ПВО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Херсон".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты", - пишет издание.

При этом местные Telegram-каналы также пишут о взрывах, которые раздаются со стороны Антоновского моста. Пока официальной информации о причинах не поступало.

"Со стороны Антоновского моста в Херсоне сейчас слышны взрывы также "работает" ПВО орков, но мы то знаем, как оно работает", - пишут в соцсетях.

В сети также распространяют кадры якобы работы российской противовоздушной обороны.

Напомним, недавно ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами.

Добавим, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что атака получилась настолько мощной, что сдетонировали снаряды в КамАЗах, в результате чего были повреждены бетонные конструкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Взрыв
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать