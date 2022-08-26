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ВСУ уничтожили четыре российских беспилотника

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Пятница 26 августа 2022 10:50
ВСУ уничтожили четыре российских беспилотника Фото: ВСУ уничтожили четыре российских беспилотника (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"За сутки 25 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены четыре БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов. Всего потери России составляют 46 250 военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили склад, узел связи, технику и живую силу врага на юге страны.

Ранее начальница объединенного координационного пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение текущей недели ВСУ уже уничтожили 7 складов с боеприпасами врага.

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