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Жара, но дожди. Какой будет погода в Украине в выходные

Новина українською →
Украина, Пятница 26 августа 2022 16:31
Жара, но дожди. Какой будет погода в Украине в выходные Фото: какой будет погода в Украине в ближайшие выходные (unsplash com)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие выходные ожидается жара, но не без дождей с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

27 августа

Жара, но дожди. Какой будет погода в Украине в выходные

В субботу ожидается солнечная погода на всей территории, кроме двух областей и Крыма. В Черкасской и Кировоградской областях, а также в Крыму ожидаются дожди. При этом осадки никаким образом не скажутся на температуру воздуха. На всей территории Украины ожидается жара. Ночью градусник будет показывать +14…+17, а днем - +27…+33. Жарче всего будет в Ужгороде, а холоднее - в Житомире, Черновцах и Чернигове.

28 августа

Жара, но дожди. Какой будет погода в Украине в выходные

В воскресенье ожидается аналогичная погода. Правда, в дождевой регион к Крыму и Кировоградской области (Черкассы дожди обойдут), войдут такие области: Херсон, Чернигов, Днепр, Запорожье, Полтава, Харьков, Сумы, Донецк и Луганск. Температура воздуха будет держаться на том же уровне, что и днем ранее.

Как сообщалось, этой осенью в Украине ожидается теплая и засушливая погода. Она будет жарче по сравнению с последними десятилетиями.

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