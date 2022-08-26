Фото: В оккупированной Евпатории сработала ПВО: что известно (Getty Images)

В пятницу, 26 августа, вечером во временно оккупированном Крыму снова сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

По информации местных Telegram-каналов, взрывы произошли в поселке Новоозерное рядом с Евпаторией. Сообщается, что продолжается "охота на БПЛА".