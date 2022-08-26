Сколько установок HIMARS, M270 и MARS на вооружении ВСУ: ответ Минобороны
Вооруженные силы Украины имеют на вооружении более двух десятков реактивных систем залпового огня HIMARS, M270 и MARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Twitter.
В ведомстве отметили, что ни одну из полученных установок российские оккупанты не уничтожили. Зато благодаря РСЗО украинские защитники уничтожили более 50 вражеских составов.
"50+ российских складов с оружием и боеприпасами вышли из игры", - говорится в сообщении.
HIMARS
Это высокомобильная артиллерийская система ракетного огня. Она является более мобильной, чем M270 MLRS, потому что за основу используется шестиколесный грузовик, а не гусеничная база.
Система стреляет 227-мм ракетами. Украина получила снаряды, которые могут поражать цели до 70 километров.
M270
Американская установка смонтирована на гусеничной базе. Ее главное отличие от HIMARS в том, что в одном залпе она имеет не 6, а 12 ракет. Система выпускает снаряды неожиданно, поэтому уничтожить ее - нелегкая задача.
MARS
Подобна M270, но с некоторыми доработками, которые касаются увеличенных размеров и массы. Состоит из пусковой установки на гусеничном шасси, аппаратуры управления огнем и транспортной машины. Вес ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Ее боеприпас пробивает броню толщиной до 140 мм.
Напомним, США объявили о рекордном пакет военной помощи Украины стоимостью почти 3 млрд долларов.
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