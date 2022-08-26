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ВСУ снова ударили по Дарьевскому мосту под Херсоном

Новина українською →
Херсон, Пятница 26 августа 2022 15:10
ВСУ снова ударили по Дарьевскому мосту под Херсоном Фото: ВСУ нанесли удары по Дарьевскому мосту (иллюстрация/most ks ua)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ нанесли удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области, "остановив его эксплуатацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, эксплуатация моста пока невозможна.

Этот мост через реку Ингулец расположен на трассе М14 между Новой Каховкой (около 35 км) и Херсоном (около 15 км).

ВСУ снова ударили по Дарьевскому мосту под Херсоном

Что известно об ударах ВСУ по Дарьевскому мосту

ВСУ бьют по этой переправе не впервые. 23 июля ВСУ также ударили по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Тогда это было продиктовано необходимостью нарушения логистики врага.

Как сообщалось, ВСУ готовы к тому, что россияне попытаются "заменить" разрушенные мосты в Херсонской области и держат ситуацию под огневым контролем.

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