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В Кадиевке уничтожена база десантников: оккупанты понесли огромные потери

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Луганск, Пятница 26 августа 2022 11:39
В Кадиевке уничтожена база десантников: оккупанты понесли огромные потери Фото: в Кадиевке уничтожена база российских десантников (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В городе Кадиевка Луганской области уничтожена база воздушно-десантных войск РФ. В результате точного удара ликвидированы две сотни оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Город Кадиевка (он же Стаханов), какое-то сплошное притяжение камней. Снова услышаны молитвы русни о "хоть камнях с неба". Ну вот, прилетели, да так, что аж 200 по 200 (погибших - ред.) рашистских удачников", - написал Гайдай.

В тоже время местные Telegram-каналы сообщают, что удар в Кадиевке был нанесен утром. Также там показали последствия "прилета".

Напомним, ранее Гайдай сообщил, псевдореферендума в оккупированных районах Луганской области в ближайшее время не будет из-за нестабильной ситуации безопасности на захваченных территориях.

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