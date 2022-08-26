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Британская разведка назвала причины остановки российского наступления в Украине

Новина українською →
Украина, Пятница 26 августа 2022 08:32
Британская разведка назвала причины остановки российского наступления в Украине Фото: российское наступление в Украине остановилось (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Наступление российских войск в Украине остановилось из-за собственных неумелых действий и ожесточенного опора Вооруженных сил Украины. Заявления российских официальных лиц по этому поводу не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 24 августа глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил Шанхайской организации сотрудничества, что Россия намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью сократить потери среди гражданского населения.

"Почти наверняка это преднамеренная дезинформация. Наступление России застопорилось из-за плохих военных действий России и ожесточенного сопротивления Украины", - уверены в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, по приказу Шойгу силы, действующие в Украине, неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки. Весьма вероятно, что Шойгу и президент Путин уволили как минимум шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.

В день выступления Шойгу российская баллистическая ракета малой дальности СС-26 "Искандер" поразила поезд в городе Чаплино, в результате чего, погибли по меньшей мере двое детей.

"Это подчеркивает готовность России нанести побочный ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что спустя шесть месяцев после начала войны положение российской армии ухудшается. Россия оказалась в международной изоляции с мрачными перспективами. Наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава.

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