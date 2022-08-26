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Белорусские военные самолеты готовы нести ядерное оружие, - Лукашенко

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Минск, Пятница 26 августа 2022 13:04
Белорусские военные самолеты готовы нести ядерное оружие, - Лукашенко Фото: Лукашенко снова угрожает Западу ядерным оружием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава белорусского режима Александр Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием, заявив, что военная авиация Беларуси уже переоборудована под возможность его несения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Они (Запад - ред.) должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут... Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово", - сказал Лукашенко, выступая на одном из белорусских предприятий.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут привлекать беларусского диктатора Александра Лукашенко к ответственности за поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, глава белорусского режима поздравил украинцев с Днем Независимости. В своем обращении он цинично пожелал нашей стране "мирного неба".

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Александр Лукашенко Беларусь Ядерное оружие
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