Украина получила первую партию писем от бойцов в российском плену

Украинская сторона на днях получила первую партию писем от военнопленных, которые удерживаются войсками Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, согласно международному законодательству, украинские военнопленные вправе отправлять и получать письма. А Национальное информационное бюро (НИБ) уже начало организацию переписки пленных с их родными

"На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленным. Спасибо Международному комитету Красного Креста за посредничество и профессиональную работу", - отметила она.