Украина получила первую партию писем от бойцов в российском плену
Украинская сторона на днях получила первую партию писем от военнопленных, которые удерживаются войсками Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
По ее словам, согласно международному законодательству, украинские военнопленные вправе отправлять и получать письма. А Национальное информационное бюро (НИБ) уже начало организацию переписки пленных с их родными
"На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленным. Спасибо Международному комитету Красного Креста за посредничество и профессиональную работу", - отметила она.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить соблюдение норм международного права в отношении к украинским пленным со стороны России.
Также сообщалось, что оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными. Известно, что только защитников этого города в российском плену около 2 500 человек.
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