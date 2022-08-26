Посольство США просит американцев не посещать Украину на Рош ха-Шана
Граждан Соединенных Штатов Америки (США) призывают воздержаться от поездки в Украину на празднование Рош Ха-Шана - еврейского Нового года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США.
В посольстве напомнили, что после вторжения России приостановили консульские услуги. Государственный департамент рекомендует гражданам США не ездить в Украину. А те, кто находятся в стране, должны безопасно покинуть ее или проявлять осторожность из-за возможности военных атак.
Если граждане США игнорируют рекомендации, то они должны предпринять следующие шаги:
- Составить завещание и указать страховых бенефициаров
- Обсудить с близкими план ухода/опеки над детьми, домашними животными, имуществом, вещами, неликвидными активами (коллекции, произведения искусства и т. д.), пожеланиями в отношении похорон и так далее
- Оставить образцы ДНК у поставщика медицинских услуг
- Разработать личный план обеспечения безопасности
- Зарегистрировать поездку в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP)
- Подготовить план действий в чрезвычайных ситуациях
- Избегать демонстраций и скоплений людей
Отметим, в этом году Рош Ха-Шана отмечается 25-27 сентября. До войны тысячи паломников-хасидов на празднование еврейского Нового года посещали могилу цадика Нахмана в Умани (Черкасская область), которая считается святыней последователей хасидизма.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.
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