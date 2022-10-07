Восьмий пакет санкцій ЄС та удари по Запоріжжю: новини за 6 жовтня

Країни Євросоюзу погодили восьмий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло раніше анонсоване запровадження обмеження цін на нафту. Також окупанти вночі та вранці завдали кілька ракетних ударів по Запоріжжю та Хмельницькій області в районі Шепетівки.

Докладніше про те, що сталося в четвер, 6 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії

Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії. Цей пакет запроваджує нові заборони на імпорт ЄС на суму 7 млрд євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт, які ще більше позбавлять кремлівський військово-промисловий комплекс ключових компонентів та технологій.

Санкції включають заборону на експорт вугілля, включаючи коксівне вугілля (яке використовується на російських промислових підприємствах), певні електронні компоненти (що використовуються в російській зброї), технічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, а також деякі хімічні речовини.

МАГАТЕ планує вдвічі збільшити місію на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії має намір збільшити місію на Запорізькій АЕС із двох до чотирьох представників. Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив під час брифінгу у Києві.

Після консультації щодо ядерної безпеки на ЗАЕС у Києві він відвідає Росію з тією ж метою. При цьому після поїздки до Москви Гроссі планує повернутися до Києва і доповісти президенту Володимиру Зеленському про результати зустрічі.

У Празі стартував саміт Європейської політичної спільноти

У Празі стартувала Європейська політична спільнота – нова платформа, яка об'єднала понад 40 країн. Одним із її учасників стала Україна.

Європейська політична спільнота – це міжурядова організація для політичних та стратегічних дискусій про майбутнє Європи. Сьогодні у столиці Чехії пройшов установчий саміт. Нова платформа займатиметься політичною координацією і не покликана замінювати будь-які інші існуючі організації, структури чи процеси.

Серед учасників усі 27 країн Європейського союзу, а також Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Косово, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Швейцарія, Туреччина, Україна та Великобританія.

Україна планує відкрити посольство у Гані

Україна відкриє у Гані своє посольство. У рамках реалізації Африканської стратегії, розробленої в МЗС за дорученням президента Володимира Зеленського, Україна розширює свою присутність в Африці.

За даними відомства, також Україна має намір посилити співпрацю у сферах безпеки, кібербезпеки, цифрової трансформації та сільського господарства.

При цьому сторони підписали меморандум, згідно з яким Ганські дипломати готуватимуть на базі Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України. Також було порушено питання безпечного навчання студентів із Гани в українських вишах.

У Росії вигадали альтернативу переговорам Зеленського та Путіна

У Росії запропонували альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна після офіційної відмови від них української сторони. Спікер Радфеда Валентина Матвієнко запросила Верховну раду сісти за стіл переговорів, зазначивши, що "Росія виступає за мирне врегулювання кризи".

"Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", - заявила вона.

США надасть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими

Глава Агентства з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер оголосила про надання 55 млн доларів допомоги Україні для підготовки до зими.

Фінансова допомога США буде спрямована на ремонт, а також технічне обслуговування труб та обладнання, що постачає газ до будинків, підприємств та навчальних закладів. Під час надання допомоги насамперед увага приділятиметься тим регіонам, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.

Програму проекту розраховано на п'ять років. Її головною метою є допомога Україні у створенні безпечного та прозорого енергосектору, що забезпечує надійне та доступне постачання енергії.

Туман та невелике потепління: прогноз погоди на п'ятницю.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде сухо із мінливою хмарністю. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Сьогодні у деяких областях трохи потеплішає. Температура повітря становитиме в середньому вночі +6…+11 градусів, а вдень +15…+20 градусів.

У столиці та Київській області сьогодні сухо, але із мінливою хмарністю. Вітер західний, до 10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть уночі +9+…11 градусів, а вдень +17…+19.