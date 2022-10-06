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Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців, - Зеленський

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Четвер 06 жовтня 2022 11:09
Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти примусово депортували до своєї країни понад 1,6 млн українців. У багатьох із них забрали документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовано до Росії. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах Росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де з них знущались і залякували. Це - люди. Але для росії це також ресурс", - зазначив український лідер.

Зеленський додав, що Росія намагається перетворити Україну на свою колонію, як було раніше, під час імперій. Однак президент не сумнівається, що Україна здобуде перемогу, оскільки мільйони українців стали на захист свободи та своєї держави, і не дозволять РФ повернути той старий несправедливий час.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ООН розслідуватиме злочини російських окупантів в Україні. Зокрема, міжнародні фахівці займуться справами про незаконне вивезення дітей у Росії та їх усиновлення.

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