Під Миколаєвом ЗСУ збили два "Shahed-136" та беспілотник "Mohajer-6"

У четвер, 6 жовтня, в Миколаївській області українські військові збили 2 ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"6 жовтня, в проміжок часу з 09.00 до 11.30, на підльоті з моря до Миколаївської області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як пише голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, 7 із 9 дронів-камікадзе, які знищили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вночі, з 5 на 6 жовтня, були ліквідовані саме в Миколаївській області.