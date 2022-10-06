Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя
Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Російські військові вранці завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Цілями ворога стали об'єкти інфраструктури. Інформація про руйнування та постраждалих з'ясовується.
Старий закликав мешканців залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.
Російські війська вранці 5 жовтня завдали удару по Запоріжжю. У місті працює система ППО. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок обстрілу є постраждалі. Їхню кількість поки не назвали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.