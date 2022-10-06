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Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя

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Запоріжжя, Четвер 06 жовтня 2022 05:28
Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові вранці завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Цілями ворога стали об'єкти інфраструктури. Інформація про руйнування та постраждалих з'ясовується.

Старий закликав мешканців залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Російські війська вранці 5 жовтня завдали удару по Запоріжжю. У місті працює система ППО. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок обстрілу є постраждалі. Їхню кількість поки не назвали.

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