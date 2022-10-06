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Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки, в одній громаді зникло світло

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Суми, Четвер 06 жовтня 2022 20:20
Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки, в одній громаді зникло світло Фото: окупанти обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдень сьогодні, 6 жовтня, кілька разів обстріляли села Юнаківської громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВ Дмитра Живицького.

Удари завдавалися зі ствольної артилерії. В одному із сіл громади пошкоджено приватні будинки мирних жителів. Вибито вікна у трьох будинках, розбито паркани, гаражі та господарські будівлі. Уламками повбивало свійську птицю.

Частина громади залишилася без електропостачання. За офіційними даними, до кінця доби всі ремонтні роботи мають завершитись.

Нагадаємо, що 3 жовтня російські війська обстріляли селище Кияниця в Юнаківській громаді Сумської області із САУ. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі.

Також того ж дня росіяни атакували Охтирський район Сумської області. Внаслідок обстрілів росіян було пошкоджено підприємство.

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