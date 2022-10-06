Російські командири наказують спалювати загиблих окупантів, щоб приховати втрати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Російське командування на фоні успішних контрнаступальних дій ЗСУ з метою приховування реальних втрат масово застосовують практику спалювання тіл загиблих, в тому числі нещодавно прибулих в рамках мобілізації", - сказала вона.

Як повідомлялося, окупанти не вивозять тіла рядових солдатів з поля бою, щоб не платити гробові. Так, наприклад, окупанти вивезли загиблого замполіта зі Святогірська, залишивши тіла інших військових гнити у лісах. Незабаром замполіта поховали з почестями, а родина отримала виплати. Подібна практика окупантів була помічена і у Херсоні.

Нагадаємо, окрім тіл у Донецькій області окупанти спалюють і підбиту техніку.

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