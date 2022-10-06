ЗСУ повністю звільнили Борівську громаду у Харківській області: оновлена карта війни
Українські військові продовжують просування на Харківському та Херсонському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
Так, згідно з даними карти, наші захисники повністю деокупували Борівську громаду у Харківській області. Таким чином, ЗСУ просунулися далі у напрямку Сватового (Луганська область).
Окрім того, українські бійці зайшли у село Дудчани у Херсонській області.
Нагадаємо, поліція повернулася до Борівської територіальної громади в Харківській області.
Окрім того, вчора президент Володимир Зеленський підтвердив зыільнення Нововоскресенського, Новогригорівки та Петропавлівки у Херсонській області.
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