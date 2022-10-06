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Гайдай підтвердив звільнення Греківки на Сватівському напрямку

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Четвер 06 жовтня 2022 17:47
Гайдай підтвердив звільнення Греківки на Сватівському напрямку Фото: Гайдай підтвердив звільнення Греківки на Сватівському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові деокупували село Греківка на Сватівському напрямку в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зазначимо, що українські військові повідомляли про звільнення Греківки - вони викладали фотографії на тлі таблички з назвою населеного пункту. Гайдай підтвердив цю інформацію.

"Це вже не є якоюсь таємницею. Справді, Греківку звільнено", - сказав він.

Гайдай підтвердив звільнення Греківки на Сватівському напрямку

При цьому Гайдай зазначив, що кількість звільнених населених пунктів відучора не збільшилася. Додамо, що 5 жовтня він повідомляв про деокупацію шести населених пунктів.

Крім того, голова Луганської ОВА зазначив, що окупанти мінують дороги та будівлі на окупованих територіях і готуються до тривалої оборони.

Також він додав, що основні бої відбуваються у напрямку Кремінної і саме туди росіяни стягують сили. На цьому ж напрямку і розпочинається деокупація українських територій.

Нагадаємо, що вчора Збройні сили України розпочали деокупацію Луганської області.

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