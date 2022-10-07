Восьмой пакет санкций ЕС и удары по Запорожью: новости за 6 октября

Страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России, в который вошло ранее анонсированное введение ограничения цен на нефть. Также оккупанты ночью и утром нанесли несколько ракетных ударов по Запорожью и Хмельницкой области в районе Шепетовки.

Более подробно о случившемся в четверг, 6 октября, - в материале РБК-Украина .

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Этот пакет вводит новые запреты на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий.

Санкции включают запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь (который используется на российских промышленных предприятиях), определенные электронные компоненты (используемые в российском оружии), технические изделия, используемые в авиационной отрасли, а также некоторые химические вещества.

МАГАТЭ планирует вдвое увеличить миссию на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии намерено увеличить миссию на Запорожской АЭС с двух до четырех представителей. Об этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил во время брифинга в Киеве.

После консультации по вопросу ядерной безопасности на ЗАЭС в Киеве он посетит Россию с той же целью. При этом после поездки в Москву, Гросси планирует вернуться в Киев и доложить президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи.

В Праге стартовал саммит Европейского политического сообщества

В Праге стартовало Европейское политическое сообщество – новая платформа, которая объединила более 40 стран. Одним из ее участников стала Украина.

Европейское политическое сообщество - это межправительственная организация для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы. Сегодня в столице Чехии прошел учредительный саммит. Новая платформа будет заниматься политической координацией и не призвана заменять какие-либо другие существующие организации, структуры или процессы.

В числе участников все 27 стран Европейского союза, а также Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария, Турция, Украина и Великобритания.

Украина планирует открыть посольство в Гане

Украина откроет в Гане свое посольство. В рамках реализации Африканской стратегии, которая была разработана в МИД по поручению президента Владимира Зеленского, Украина расширяет свое присутствие в Африке.

По данным ведомства, также Украина намерена усилить сотрудничество в сферах безопасности, кибербезопасности, цифровой трансформации и сельского хозяйства.

При этом стороны подписали меморандум, согласно которому ганских дипломатов будут готовить на базе Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины. Также был поднят вопрос безопасного обучения студентов из Ганы в украинских вузах.

В России придумали альтернативу переговорам Зеленского и Путина

В России предложили альтернативу переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина после официального отказа от них украинской стороны. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригласила Верховную раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - заявила она.

США предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме

Глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Павер объявила о предоставлении 55 млн долларов помощи Украине для подготовки к зиме.

Финансовая помощь США будет направлена на ремонт, а также техническое обслуживание труб и оборудования, поставляющего газ до домов, предприятий и учебных заведений. Во время оказания помощи, в первую очередь, внимание будет уделяться тем регионам, которые больше всех пострадали от полномасштабного вторжения России.

Программа проекта рассчитана на пять лет. Ее главной целью является помощь Украине в создании безопасного и прозрачного энергосектора, обеспечивающего надежную и доступную поставку энергии.

Туман и небольшое потепление: прогноз погоды на пятницу

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет сухо с переменной облачностью. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Сегодня в некоторых областях немного потеплеет. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +6…+11 градусов, а днем +15…+20 градусов.

В столице и Киевской области сегодня сухо, но с переменной облачностью. Ветер западный до 10 м/с. Столбики термометров покажут ночью +9+…11 градусов, а днем +17…+19.